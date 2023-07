Sportweek, domani copertina e intervista a Mike Maignan

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

La Gazzetta dello Sport questa mattina, in prima pagina in taglio basso, rivela il protagonista del numero di Sportweek che domani uscirà in edicola come supplemento della rosea. Si tratta del portiere rossonero Mike Maignan, in copertina e intervistato dal settimanale. "Dalla dura banlieu a San Siro, scopriamo un altro Maignan che voleva fare... il centravanti", la presentazione della Gazzetta.