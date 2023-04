SportWeek in edicola oggi sull'Euroderby: "Scontro (semi)finale"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Mancano poco meno di due settimane e diverse gare di campionato ma il clima è già rovente a Milano per l'Euroderby. L'edizione di SportWeek di questa settimana, uscita oggi in edicola, alimenta la tensione e propone un numero speciale sulla sfida tra Milan e Inter. Questo il titolo in prima pagina, con protagonisti i due giocatori più rappresentativi, Leao e Lautaro: "Scontro (semi)finale". Nel sottotitolo si legge: "Milan-Inter, come 20 anni fa, è una semifinale di Champions. I segreti, i ricordi e i personaggi della stracittadina più attesa".