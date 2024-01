SportWeek mette Giroud in prima pagina: "Però, il vecchietto..."

Olivier Giroud è il protagonista della prima pagina di SportWeek uscito questa mattina in edicola, come ogni sabato. Il titolo recita così: "Però, il vecchietto...". Quindi nel sottotitolo si legge: "Il francese, 37 anni, che segna in doppia cifra da 14 stagioni di fila (nessuno come lui in Europa) è sempre più leader del Milan. I segreti di una carriera infinita".

Quindi, all'interno del numero, un altro titolo che anticipa il reportage: "Il bomber senza età". Poco sotto si continua: "Figlio di un calcio antico, non è veloce come Mbappè, nè distruttivo come Haaland, però è più intelligente: i suoi tocchi, i movimenti spalle alla porta, aprono ai compagni autostrade verso l'area avversaria. Dove lui stesso rimane padrone: a 37 anni, il centravanti del Milan è arrivato in doppia cifra di gol per la 14esima stagione di fila. Tra i colleghi che giocano nell'Europa che conta, nessuno come lui".