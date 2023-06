SportWeek omaggia Berlusconi in copertina: "L'innovatore"

MilanNews.it

© foto di Pietro Mazzara

Non è passata nemmeno una settimana dalla morte di Silvio Berlusconi, storico ex presidente del Milan, e questa mattina il settimanale della Gazzetta, SportWeek, ha preparato un numero speciale per il Cavaliere con un titolo semplice ma di impatto: "L'innovatore". Nel sottotitolo poi si legge: "In 31 anni e con 29 trofei ha scritto la storia la storia del Milan e cambiato il calcio. In un album la vita del presidente italiano più vincente di sempre". Una galleria per Silvio ma anche per Zlatan Ibrahimovic.