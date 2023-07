Stadio a San Donato, Repubblica titola: "Il Milan ha avviato l'iter urbanistico"

vedi letture

Nuovi sviluppi in merito al nuovo stadio del Milan arrivano anche stamattina dalla Repubblica edizione di Milano che ha confermato: "Stadio a San Donato, il Milan ha avviato l'iter urbanistico". La società rossonera ha inviato una pec all'amministrazione comunale di San Donato con la richiesta di valutare una variante urbanistica nell'area San Francesco, designata per ospitare l'ipotetico nuovo impianto rossonero. Nella pec inviata il Milan richiede incontri con il settore Urbanistica.

In particolare la richiesta, in vece del Milan, è stata inviata da Caa Icon, la società di consulenza che sta assistendo i rossoneri sul tema stadio. La scelta sul nuovo stadio arriverà anche in virtù di quella che sarà la scelta della sovrintendente alla cultura del Comune di Milano Emanuela Carpani sul vincolo da apporre su San Siro.