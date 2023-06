Stadio a San Donato, Tuttosport recita: "Manca ancora un accordo"

MilanNews.it

Tuttosport questa mattina spiega la situazione legata all'interesse del Milan per l'area di San Donato, individuata come papabile per il nuovo stadio: "Manca ancora un accordo", scrive il quotidiano sportivo con base a Torino. Il club dopo aver trovato l'intesa verbale, deve stringere un accordo con la studio proprietario dello stadio Cassinarei & Partners. Il Comune della città, per ora, è rimasto a guardare ma presto sarà necessario un suo ingresso in campo: a oggi solo un incontro tra l'amministrazione e una delegazione tecnica legata ai rossoneri ma non gli alti dirigenti.