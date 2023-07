Stadio, Gazzetta: "San Donato, acquistata SportLifeCity"

MilanNews.it

Come già riportato ieri da MilanNews.it, qui, direttamente da feliceraimondo.it, e come sottolineato oggi dalla Gazzetta dello Sport ci sono evoluzioni sullo stadio a San Donato. Il titolo: "Stadio San Donato, acquistata SportLifeCity". Il club rossonero ha acquistato SportLifeCity srl società che possiede l'Area San Francesco dove i rossoneri vorrebbero costruire il loro nuovo impianto. Passaggio non decisivo, scrive la rosea, ma che fa capire gli intenti del club.