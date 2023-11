Stadio, la Gazzetta riprende Sala che tenta il tutto per tutto: "Convocherò Milan e Inter, un errore uscire da Milano"

Ieri, a margine di una conferenza stampa, il sindaco di Milano Beppe Sala è tornato a parlare del tema stadio, con preoccupazione per il fatto che Milan e Inter sembrano intenzionate a fare sul serio per i rispettivi progetti fuori Milano. La Gazzetta dello Sport questa mattina riprende le sue parole nel titolo: "Milan e Inter restate in città". E ancora: "Convocherò rossoneri e nerazzurri: un errore uscire da Milano". Dunque il primo cittadino milanese, dopo più di quattro anni di stasi, cerca ora di salvare la città da un danno di immagine che sarebbe molto grande: potrebbe però essere troppo tardi.