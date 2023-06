Stadio, la Repubblica: "In Comune paura per il Milan a San Donato. Caccia alle alternative"

MilanNews.it

Il tema legato al nuovo stadio del Milan è tornato di attualità negli ultimi gionri con il club rossonero che ha firmato un'intesa con la società Sport Life City, proprietaria dell'area San Francesco a San Donato dove Cardinale e i suoi vorrebbero costruire il nuovo impianto rossonero. La Repubblica, edizione Milano, scrive questa mattina: "Sale in Comune la paura per il Milan a San Donato. Caccia alle alternative".

Da via Aldo Rossi sembrano fare sul serio e a Palazzo Marino iniziano a temere che il club rossonero possa salutare la città, un danno non da poco come ha sottolineato il sindaco Sala: "Sarebbe spiacevole perdere lo stadio a Milano". Nella prossima settimana potrebbero esserci già incontri tra Milan e Comune di San Donato. Nella giornata di lunedì intanto lo stesso Sala, in un vertice con i capigruppo del suo Consiglio Comunale, ha individuato un piano B a San Siro che potrebbe essere l'area in viale Puglie di proprietà della Sanitaria Ceschina dove oggi sorge il tendone del Cirque du Soleil: sopralluoghi fatti, mancano le verifiche tecniche.