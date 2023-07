Stanotte contro il Real, Tuttosport: "Leao sfida Vinicius. È subito Champions"

vedi letture

Questa notte il Milan, alle 4 italiane, scenderà in campo per la prima volta sul suolo americano e lo farà contro alcune vecchie conoscenze come Carlo Ancelotti e Brahim Diaz. Sarà Milan-Real Madrid e sarà l'occasione per vedere alcune stelle l'una contro l'altra, come sottolinea questa mattina Tuttosport: "Leao sfida Vinicius. È subito Champions".

Una sfida classica, tra le due squadre più titolate d'Europa con due degli esterni sinistri più forti in circolazione che si incroceranno in campo per la prima volta. Per Leao l'esordio (non ufficiale ma poco importa) con la numero 10: stagione della maturità in vista per il portoghese.