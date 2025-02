Stasera Feyenoord-Milan, Tuttosport: "Gimenez carissimo nemico"

vedi letture

Stasera alle 21 al De Kuip di Rotterdam il Milan scenderà in campo contro il Feyenoord nell'andata dei playoff di Champions League e a guidare l'attacco milanista per la prima volta dall'inizio ci sarà Santiago Gimenez, il grande ex della partita. "Geminez carissimo nemico" è il titolo odierno di Tuttosport che spiega che il messicano, arrivato in rossonero durante il mercato invernale proprio dal club olandese, dopo aver trovato sabato la prima rete in Serie A ora cerca la prima marcatura in Europa. Sarà una serata speciale e piena di emozione per Gimenez che in questa Champions ha già segnato cinque gol.

DOVE VEDERE FEYENOORD-MILAN

Data: mercoledì 12 febbraio 2025

Ore: 21.00

Stadio: Feyenoord Stadium, Rotterdam (NED)

Diretta tv: Amazon Prime Video

Web: MilanNews.it

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: José María Sánchez ESP

Assistenti: Raúl Cabañero ESP e Iñigo Prieto ESP

Quarto uomo: Guillermo Cuadra ESP

Video Assistant Referee: Juan Martínez Munuera ESP

Assistente Video Assistant Referee: Cesar Soto Grado ESP