Stasera i rossoneri in casa del Tottenham. CorSera: "Milan senza calcoli"

In vista del match di stasera in casa del Tottenham, valido per il ritorno degli ottavi di Champions League, l'edizione odierna del Corriere della Sera titola così: "Milan senza calcoli". Si riparte dall'1-0 dell'andata grazie ad un gol di Brahim Diaz, ma il Diavolo non dovrà scendere in campo per gestire questo vantaggio, altrimenti rischia grosso. I rossoneri di Pioli dovranno giocare per provare a vincere anche stasera.