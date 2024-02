Stasera Milan-Napoli. L'apertura della Gazzetta: "Pioli, avanti tutta"

In vista della sfida di stasera del Milan contro il Napoli, l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così: "Pioli, avanti tutta". Il tecnico rossonero, che raggiungerà stasera le 220 panchina di Arrigo Sacchi con il Diavolo, ha spiegato ieri in conferenza sulla sua squadra: "Siamo portati ad attaccare, non ci piace difendere o, meglio, siamo più portati al gioco offensivo, sia per le caratteristiche dei giocatori sia per le mie idee di gioco. Ci stiamo lavorando, ma credo che dobbiamo insistere molto sui nostri aspetti positivi".

DOVE VEDERE MILAN-NAPOLI

Data: Domenica 11 febbraio 2024

Ore: 20.45

Stadio: San Siro, Milano

TV: Dazn, Sky Zona Dazn (214)

Web: MilanNews.it