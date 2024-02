Stasera Monza-Milan. Tuttosport: "In campo da titolare. Occasione Jovic"

In vista della trasferta di stasera del Milan sul campo del Monza, l'edizione odierna di Tuttosport titola così: "In campo da titolare. Occasione Jovic". Stefano Pioli darà un po' di riposo ad Olivier Giroud che partirà inizialmente dalla panchina. Al suo posto, al centro dell'attacco milanista, ci sarà Luka Jovic che avrà una grande chance dal primo minuto dopo essere stato utilizzato poco nelle ultime settimane.

In questa stagione, il serbo è stato titolare solo quattro volte. L'ultima risale allo scorso 2 dicembre nel match casalingo del Diavolo contro il Frosinone che si è concluso con la vittoria del Milan per 3-1 (l'ex Real Madrid ha segnato un gol e regalato un assist per la rete di Tomori).