Stasera torna la Champions. CorSera: "Provaci Milan"

© foto di DANIELE MASCOLO

Stasera torna la Champions League e la prima squadra italiana a scendere in campo è quella rossonera di Stefano Pioli: "Provaci Milan". Il Diavolo, che affronterà il Tottenham a San Siro nell'andata degli ottavi, non sta attraversando un grande momento di forma nonostante la vittoria contro il Torino e dunque sarà una gara molto difficile, ma il tecnico milanista ci crede: "La partita più importante della mia carriera: saremo all’altezza" le sue parole ieri in conferenza stampa.