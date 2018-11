Stop Bonaventura, Tuttosport titola: "Milan choc"

L’edizione odierna del quotidiano Tuttosport, in prima pagina, pone l’accento sul lungo stop di Giacomo Bonaventura, che dovrà fermarsi per otto mesi dopo l’intervento a cui si sottoporrà per risolvere il problema al ginocchi. "Milan choc", titola di spalla il noto giornale sportivo torinese, evidenziando così la grave perdita per i rossoneri. Jack, infatti, è uno dei punti di forza della squadra di Gattuso, che ora dovrà fare di necessità virtù adattando qualcuno al posto dell’ex atalantino. Per lui, infatti, la stagione è praticamente conclusa.