Suggestione Milan per il centrocampo, Tuttosport: "Ipotesi Ferguson"

Il Milan si sta dimostrando molto concreto sul mercato, anche in questa sessione di gennaio. I rossoneri hanno richiamato Gabbia, hanno acquistato un giovane per il futuro ma pronto già da ora come Terracciano e ora cercheranno di fare un difensore. Sullo sfondo rimane anche l'idea di portare alla corte di Pioli un nuovo centrocampista, puro.

In questo senso oggi Tuttosport fa un nome molto interessante: "Ipotesi Ferguson per il centrocampo". Il centrocampista scozzese del Bologna, Lewis Ferguson, è uno dei cuori pulsanti della squadra di Motta già dalla passata stagione. I rossoneri lo avrebbero individuato come obiettivo specialmente se dovesse andare in porta la trattativa con il Fenerbahce per Krunic: in quel caso il Diavolo avrebbe bisogno di una pedina a centrocampo e i soldi incassati per il bosniaco potrebbero coprire parte della spesa.