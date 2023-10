Supercoppa Italiana, Gazzetta: "Niente trasferta araba per Napoli e Fiorentina? Pronte Milan e Atalanta"

vedi letture

In queste ultime ore sta tenendo banco nel calcio italiano il caso della Supercoppa Italiana che si giocherà dal 21 al 25 gennaio 2024 a Riad tra Napoli, Inter, Lazio e Fiorentina. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina sul tema: "Niente trasferta araba per Napoli e Fiorentina? Pronte Milan e Atalanta". Azzurri e viola sono perplessi perchè secondo loro il trofeo dovrebbe giocarsi in Italia e non in Arabia Saudita e addirittura sarebbero pronti a non partire.

Da capire se si tratta di una semplice provocazione e se è un'intenzione reale. Nel caso in cui Napoli e Fiorentina decidessero di non andare a Riad, la Lega Serie A avrebbe comunque già pronto il piano B: Milan e Atalanta entrerebbero infatti in sostituzione.