Supercoppa, Tuttosport: "CRJuve!"

L’edizione odierna di Tuttosport, in prima pagina, esalta la formazione juventina per la vittoria di Gedda. "CRJuve", titola il noto quotidiano sportivo torinese, che aggiunge: "Primo trofeo di Ronaldo in bianconero: per Cristiano è il 28° vinto, per Allegri il 10° con la Juve che mette in bacheca l’ottava Supercoppa Italiana. Il Milan finisce in dieci per l’espulsione di Kessié, recrimina per una traversa di Cutrone e protesta con Banti per la mancata concessione di un rigore". Sempre in prima pagina c’è spazio anche per il caso Higuain: "Fuori ufficialmente per un leggero attacco febbrile, entra nel finale, finisce con i nervi tesi. E ora è a un passo dal Chelsea".