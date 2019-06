Suso, Tuttosport: "Deluso e senza ruolo, alla fine andrà via"

Ieri si è parlato di una possibile permanenza di Suso. In realtà, come riporta Tuttosport, anche se una decisione definitiva non è ancora stata presa, è vero il contrario: nel caso in cui si presentasse qualcuno disposto a pagare la clausola rescissoria da 40 milioni, lo spagnolo - scrive il quotidiano torinese - verrebbe immediatamente invitato a cambiare aria. Ma anche davanti a un’offerta leggermente inferiore il Milan sarebbe ben contento di spedire altrove il giocatore. Il club rossonero, infatti, ha bisogno di fare cassa e la cessione del giovane esterno garantirebbe un’ottima plusvalenza. Inoltre, Jesus rischia di non trovare spazio nel 4-3-1-2. Il giocatore, infine, non ha mai convinto del tutto, alternando buone prestazioni a periodi di buio totale. Ecco perché i vertici di via Aldo Rossi starebbero pensando di lasciarlo partire. Ma serve l’offerta giusta.