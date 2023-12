Svolta per Miranda in vista, la Gazzetta: "Arriva a gennaio. Pronto un quadriennale"

vedi letture

Juan Miranda è nel mirino del Milan da tempo. Il terzino classe 2000 del Betis Siviglia ma con un passato nella cantera del Barcellona, ha già trovato l'accordo con i rossoneri per luglio quando si libererà a zero dalla squadra andalusa. Le operazioni di mercato, però, potrebbero portare la dirigenza di via Aldo Rossi ad anticipare le operazioni e a portare lo spagnolo co sei mesi di anticipo alla corte di Pioli.

La Gazzetta dello Sport titola: "Miranda arriva a gennaio. E' pronto un quadriennale". Per averlo il Milan è pronto a sborsare una cifra tra i 3 e i 4 milioni di euro, un compenso minimo per il club. Miranda sarebbe il tanto agognato vice Theo Hernandez che i rossoneri stanno cercando da tempo e che rimpolperebbe il reparto difensivo in un momento in cui è scarno e privo di alternative. Pronto un contratto di quattro anni.