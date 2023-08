Taremi-Milan, Gazzetta: "Braccio di ferro con il Porto per l'iraniano: la differenza è di 5 milioni"

Il Milan non molla la presa per Mehdi Taremi e proverà a prenderlo in questi ultimi giorni di mercato estivo, anche se non sarà semplice. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così su questa trattativa: "Braccio di ferro con il Porto per l'iraniano: la differenza è di 5 milioni". I portoghesi, nonostante il giocatore abbia ancora un solo anno di contratto, continuano a chiedere 20 milioni di euro, mentre i rossoneri non vorrebbe spingersi oltre i 15 milioni.

Il tecnico Conceiçao spinge per la sua permanenza e non vuole farlo partire, mentre il giocatore ha già fatto sapere di volersi trasferire a Milanello. Se non dovesse arrivare Taremi, il Milan non andrebbe su un altro centravanti, ma confermerebbe Lorenzo Colombo.