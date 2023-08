Taremi, scatto Milan. CorSport: "Sul piatto più di 15 milioni"

Ore bollenti sul fronte Milan-Taremi. Il club rossonero vorrebbe assicurare a coach Pioli l'attaccante desiderato, il vice Giroud o ancora meglio, e il profilo dell'iraniano combacia perfettamente. Ieri ci sono stati stretti contatti tra l'entourage di Taremi e il Porto, finché in serata il Diavolo - si apprende da Il Corriere dello Sport - ha dato una spinta consistente alla trattativa: l'offerta superiore ai 15 milioni di euro.

Solo Conceiçao, tecnico dei Dragoes, può dare il via libera al trasferimento. Peccato che non voglia perdere il suo centravanti, mentre il Porto tiene aperti i contatti e fa sapere di non volersi scagliare dal prezzo di 20-25 milioni - si legge -. Il giocatore, invece, è di un altro parere e vorrebbe provare una nuova esperienza altrove.