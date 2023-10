Tegola Chukwueze, il CorSport: "Il Milan riflette sulle alternative"

Sembrava una pausa nazionali serena dal punto di vista dell'integrità fisica per il Milan e invece, proprio sul gong, è arrivata la notizia dello stop di Samuel Chukwueze che per una lesione di primo grado del bicipite femorale dovrà stare fermo - verosimilmente - un mese. Non una grande notizia per Pioli che si appresta ad affrontare un tour de force per cuori fortissimi. Il Corriere dello Sport questa mattina prova a valutare come si potrà muovere il tecnico rossonero e titola: "Chukwueze stop. Il Milan riflette sulle alternative".

Chiaro che Pulisic rimane l'uomo centrale per la fascia destra ma non potrà essere impiegato in tutte le partite e anche lui ha bisogno di rifiatare. Ecco dunque che potrebbe arrivare il momento di Luka Romero che nelle prossime gare potrebbe rivelarsi arma a gara in corso. Altre soluzioni, magari anche con qualche aggiustamento tattico, potrebbero essere Okafor o Musah.