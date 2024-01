Telenovela finita, Tuttosport: "Krunic saluta e va al Fenerbahce"

Nelle prossime ore, finalmente per tutti, si chiuderà una telenovela che ha accompagnato il Milan fin dalle ultime settimane della sessione estiva di calciomercato: Rade Krunic si trasferirà al Fenerbahce, in Turchia. Infatti oggi Tuttosport riporta la notizia che ormai era stata confermata anche da Furlani in occasione della sfida contro l'Atalanta: "Krunic saluta e va al Fenerbahce".

Come riportato Krunic guadagnerà 3 milioni e i rossoneri incasseranno circa 5 milioni o poco più, bonus inclusi. Il Milan non andranno alla ricerca di sostituti, anche perchè già l'arrivo di Terracciano è stato visto in quell'ottica: l'obiettivo ora, in via Aldo Rossi, è quello di assicurarsi un altro difensore centrale.