Testa al Monza, con il solito brivido. La Gazzetta: "Dietro è emergenza totale"

vedi letture

Nelle ultime partite è stato un pericolo costante, tanto che è diventata un'abitudine: per la gara contro il Monza di domenica all'orario di pranzo, il Milan è in emergenza difensiva. Senza Kalulu, Thiaw e Pellegrino ai box ancora per diverse settimane e senza notizie positive dal fronte Kjaer, ancora impossibilitato a scendere in campo, le scelte di Pioli sono limitate.

La Gazzetta dello Sport titola: "Dietro è emergenza totale". E per il Monza le cose si mettono anche peggio: infatti il rosso maturato nei minuti finali della gara contro l'Atalanta, costerà il derby lombardo al capitano Calabria. Dunqe, ragionando a tre giorni dalla sfida, è possibile che Florenzi traslochi a destra, Theo torni sulla fascia sinistra e venga lanciato il giovane Simic. Se Theo dovesse rimanere centrale, potrebbe essere l'occasione per Bartesaghi da titolare.