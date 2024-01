Theo e Leao protagonisti, la Gazzetta: "Milan, turbo da rimonta"

vedi letture

In una grande squadra come il Milan, sempre nel mirino delle critiche sia negative che positive, ci si mette poco a passare dalle stalle alle stelle e viceversa. Sotto Natale sia Theo Hernandez che Rafael Leao erano stati tra i giocatori più criticati nella rosa rossonera: oggi, dopo la buona prestazione in Coppa Italia contro il Cagliari, sembra che l'aria sia già cambiata.

Indipendentemente dal capire se sia giusto o meno questo atteggiamento, una cosa è certa: con Theo e Leao al meglio, il Milan ha una marcia in più. Per questo oggi la Gazzetta dello Sport titola: "Milan turbo da rimonta". Su Theo Hernandez scrive: "Theo è rinato al centro". Su Leao invece: "Leao, dai fischi al gol così il Diavolo accelera". La svolta passa da loro due.