Theo Hernadez migliora, possibile convocazione per l'Hellas

L'edizione odierna di Tuttosport si è concentrata sulla situazione degl infortunati in casa rossonera. Lucas Biglia si è allenato ancora a parte e proverà a recuperare dal problema all'adduttore sinistro, senza però che vengano corsi rischi inutili. Theo Hernandez invece sta recuperando dalla distorsione alla caviglia, il suo rientro in gruppo è previsto per la sosta per le Nazionali, in vista di una possibile convocazione per la sfida contro l'Hellas.