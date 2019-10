Theo-Leao, La Gazzetta dello Sport: "Pioli ha liberato i cavalli nel motore"

Tra i migliori in campo contro il Lecce, Rafael Leao e Theo Hernandez hanno messo in bella mostra tutte le loro qualità. Come evidenzia La Gazzetta dello Sport, il giovane portoghese ha sbagliato in fase realizzativa, ma ha sparigliato le carte degli avversari almeno per un tempo. E Theo, grazie anche alla presenza equilibratrice di Calhanoglu, ha avuto licenza di spingere ed è stato efficace e continuo, dentro la partita fino alla fine.