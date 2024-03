Theo trascina il Milan: le prime pagine dei principali quotidiani sportivi

Il grande protagonista della vittoria del Milan sull'Hellas Verona arrivata ieri pomeriggio allo stadio Marcantonio Bentegodi è stato Theo Hernandez: il terzino francese è stato una costante spina nel fianco dei giocatori della squadra veneta che non sono mai riusciti a prenderlo, risultando - soprattutto nella ripresa - molto attento nella fase difensiva. Suo il gol che ha sbloccato la partita, dopo due traverse colpite dalla squadra rossonera nel corso del primo tempo. Di seguito si riportano le prime pagine dei principali quotidiani sportivi che questa mattina sono stati pubblicati in edicola, anche se non tutti parlano del Diavolo.

La Gazzetta dello Sport parla del Milan e parla di Theo. La rosea costruisce il suo titolo attorno al valore del francese, che dopo partite come quella di ieri non può che aumentare. Si legge, in taglio alto: "Vuoi Theo? Dammi 100". Nell'occhiello: "Trascina il Milan a Verona e tutti lo vogliono". E poi nel sottotitolo: "Il Diavolo allunga al 2° posto e fa il prezzo per Hernandez". Il Corriere dello Sport cita solamente la vittoria rossonera del Bentegodi, mentre parla dell'1-1 tra Inter e Napoli. Tuttosport invece parla dei rossoneri, commentando lo 0-0 della Juve: "E il Milan va a +3". Infine c'è il QS che in taglio laterale scrive: "Un altro tris del Diavolo. Pioli sbanca anche Verona".