Titola così Tuttosport: "Leao-Gimenez, che Diavolo!"

Rafael Leao e Santiago Gimenez, loro due sono stati gli autentici mattatori della sfida contro l'Empoli. O sarebbe meglio dire della ripresa, dal momento che portoghese e messicano, insieme a un altro super protagonista come Christian Pulisic autore di due assist, hanno fatto il loro ingresso all'intervallo e hanno cambiato il volto a un Milan fino a quel momento troppo prevedibile e compassato in fase offensiva.

Per questa ragione oggi i protagonisti sono proprio loro due, il numero 10 e il numero 7. Tuttosport titola così: "Leao-Gimenez, che diavolo!". Nell'occhiello si legge: "Il Milan fatica nel primo tempo contro un Empoli aggressivo. Nella ripresa espulsi in 10 minuti Tomori e Marianucci, ma decisivi sono gli ingressi dei fuoriclasse". Nel sottotitolo una frase chiave: "Con il Feyenoord servirà lo stesso atteggiamento". Già perchè il Diavolo è impegnato in Champions League questa settimana.