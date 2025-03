Tocca di nuovo a Joao Felix, Tuttosport: "Insidia Leao"

Dopo aver iniziato dalla panchina le ultime due partite di campionato, poi vinte dal Milan contro Lecce e Como, Joao Felix è pronto a ritrovare la titolarità questa sera nel big match che i rossoneri giocheranno contro il Napoli alle ore 20.45 allo stadio Diego Armando Maradona. Il portoghese negli ultimi giorni è stato provato a lungo al posto del connazionale Rafael Leao e dovrebbe prendere proprio il suo posto sulla fascia sinistra, facendolo contestualmente accomodare in panchina.

Tuttosport questa mattina, infatti, titola così su questa possibile decisione di Conceicao: "Joao Felix insidia Leao". Il numero 79 dovrebbe agire sulla fascia ed è possibile che la scelta sia dettata anche dall'esigenza di dosare le forze in vista del derby di Coppa Italia. Non è l'unica scelta forte in tal senso: Abraham è favorito su Gimenez, Bondo su Fofana e sulla trequarti ci si aspetta il ritorno da titolare dopo diversi mesi di Ruben Loftus-Cheek. Non cambia, rispetto alle ultime uscite, solamente la difesa.