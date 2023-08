Tomaselli stupito: "I rossoneri si trovano già a memoria: Pioli ha dato certezze"

Paolo Tomaselli, giornalista del Corriere della Sera, è intervenuto sulle colonne sportive del quotidiano generalista per rispondere ad alcune domande dopo la prima giornata di campionato. Al quesito su chi lo avesse stupito di più, ha risposto così: "Milan e Juventus, per motivi quasi opposti. I rossoneri perché in estate hanno cambiato quasi tutto dalla metà campo in su, ma si sono trovati già a memoria: Pioli ha dato certezze evitando di generare confusione e partendo da un 4-3-3 veloce, verticale, divertente".