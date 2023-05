Tomori, notizie positive: coscia ok. Ma salterà la Cremonese per squalifica

MilanNews.it

Arrivano notizie positive da Milanello dopo la trasferta di Roma, che ha visto i rossoneri di Stefano Pioli pareggiare per 1-1 contro la squadra allenata da José Mourinho. Infatti, per Fikayo Tomori, uscito al 45esimo per una forte contusione alla coscia destra, è tutto sotto controllo. Il centrale inglese, nonostante le condizioni siano ok, salterà comunque la Cremonese per squalifica. L'ex Chelsea tornerà in campo nella sfida dell'Olimpico contro la Lazio. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.