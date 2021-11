Tonali: "Il mio sogno è diventare una bandiera del Milan, farò di tutto per riuscirci"

"So cosa ho fatto per arrivare a questa maglia e non farei mai l’errore di andarmene". Parola di Sandro Tonali, che durante un'intervista al Corriere della Sera giura amore ai colori rossoneri: "So che è difficile, soprattutto nel calcio di oggi, ma il mio sogno è diventare una bandiera del Milan. Servirà sacrificio e impegno, devi essere davvero un grande giocatore in tutti i sensi, a Milanello, negli spogliatoi, in campo, a San Siro, a casa. Ma quello è l’obiettivo. E farò di tutto per riuscirci".