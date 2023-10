Tonali, la Gazzetta rivela: "In Procura con il certificato medico di ludopatia"

Il caso scommesse continua a far discutere e parlare anche adesso che il campionato di Serie A e la stagione dei club sta per riprendere. Ed è inevitabile. Ieri Sandro Tonali è stato a Torino e ha parlato davanti alla Procura per quasi tre ore. Secondo quanto emerso, l'ex rossonero avrebbe ammesso puntate su Milan e Brescia ma non avrebbe debiti.

Il patteggiamento potrebbe arrivare prima della prossima partita di Champions e il rischio è un anno di stop. L'indiscrezione della rosea però rivela anche altro: "Tonali in Procura con il certificato medico di ludopatia". Il che spiegherebbe che il problema di Tonali con le scommesse avrebbe radici più profonde.