Torino, l'ultima idea per l'attacco è Origi. La Stampa: "Milan disposto a cederlo in prestito"

Il Torino è alla ricerca di un vero centravanti e l’ultima idea del ds Vagnati, riporta La Stampa, corrisponde a Divock Origi. Per il belga potrebbe essere la piazza per rilanciarsi, ma i costi del suo ingaggio, 4 milioni l’anno, sono un grosso ostacolo per i granata.

L'intenzione del club di Cairo è quella di proporre al Milan di partecipare al pagamento dell’ingaggio. Inoltre, quella dello stipendio potrebbe essere l’unica spesa a carico del Torino, visto che i rossoneri sono aperti alla cessione in prestito. Origi punta a tornare in Premier - si legge -, lo segue il Burnley, ma deve ricalcolare le sue ambizioni e trovare un club giusto per rilanciarsi. Opportunità che il Torino può offrirgli. È tutto aperto.