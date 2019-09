Torino-Milan, La Gazzetta dello Sport: "Punti per il rilancio"

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina si sofferma in prima pagina sul match di questa sera tra Torino e Milan. "Punti per il rilancio", titola la rosea, che poi aggiunge, sempre in taglio alto: "Chi vince aggancia il quarto posto". La Gazza riporta anche alcune dichiarazioni del tecnico granata, Walter Mazzarri ("Quando sali cominci a dare fastidio"), e pone l’accento sulla sfida nella sfida tra i due portieri: "Tra Sirigu e Gigio - si legge - è duello Nazionale".