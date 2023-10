Torna Adli in mezzo al campo, Tuttosport: "Pronto a giocarsi un'altra opportunità"

Dopo due gare da titolare in campionato e la panchina con ingresso a gara in corso in Champions, Yacine Adli è pronto a ingranare la terza e dovrebbe essere scelto da Pioli come vertice basso del centrocampo a tre rossonero questa sera contro il Genoa. Tuttosport, in questo senso, titola così: "Adli pronto a giocarsi un'altra opportunità nella regia rossonera". Il franco-algerino si è ben comportato fino a questo momento, considerando anche che non aveva continuità da più di un anno.

Gara importante per il numero 7 che dovrà confermarsi come elemento affidabile: in questo modo anche quando torneranno Krunic e Loftus potrà essere preso in considerazione con maggiore continuità.