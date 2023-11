Torna Pulisic con Leao e Giroud, Tuttosport: "Ora tirate fuori i gol"

Buone notizie per Pioli in vista della sfida con il Psg. Per la gara di Champions League ci sono stati tanti recuperi e tra questi anche quelli di Christian Pulisic che, per stessa ammissione del tecnico in conferenza stampa, partirà titolare questa sera a San Siro. Tuttosport ha titolato così: "Pulisic, Giroud, Leao. E' la notte della verità: ora tirate fuori i gol". Il tridente titolare torna in gioco e ha un obiettivo chiaro, guidare alla vittoria i rossoneri. Per farlo, ca va sans dire, servono i gol.

In Champions, quest'anno, il Diavolo non ha ancora segnato e deve farlo necessariamente stasera. La rete manca dalla gara di ritorno dei quarti della passata stagione, in casa del Napoli, quando Giroud mise davanti il muso rossonero. Sono passati mesi e 536 minuti complessivi: cinque partite totali. Un'enormità e un digiuno che per il Milan non può e non deve protrarsi. Dietro a Pulisic, Pioli ritrova anche Chukwueze che può offrire un'importante alternativa a gara in corso.