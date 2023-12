Tra campo e mercato. Tuttosport in prima pagina: "L'Inter cerca il +7. Milan e Napoli giocano per Traoré"

Sulla prima pagina odierna di Tuttosport c'è spazio questa mattina sia per il campo che per il mercato: "L'Inter cerca il +7. Milan e Napoli giocano per Traoré". Stasera i nerazzurri saranno impegnati in casa del Genoa e con una vittoria, oltre a conquistare il titolo di campione d'inverno, si porterebbero momentaneamente a +7 sulla Juventus seconda in classifica.

Milan e Napoli hanno invece messo nel mirino lo stesso obiettivo per il centrocampo, vale a dire Hamed Junior Traorè del Bournemouth. Si tratta di una vecchia conoscenza del calcio italiano visto che ha già vestito la maglia del Sassuolo. Per quanto riguarda il Diavolo, prima di provare l'affondo decisivo, è da capire la situazione di Rade Krunic. Senza una sua partenza, non ci dovrebbe essere nessuna entrata nel reparto di centrocampo.