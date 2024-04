Tra Europa League e scudetto: le prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani

Questa mattina la scena sulle prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani se la prende ovviamente l'Inter che ieri sera ha chiuso la trentunesima giornata di campionato vincendo in casa dell'Udinese al minuto 95 e facendo un altro piccolo passo vero la conquista dello scudetto: da qui oggi in molti fanno riferimento al fatto che la vittoria potrebbe arrivare nel derby. Si parla però anche di Europa League: ci saranno ben tre squadre italiane impegnate, tra cui il Milan contro la Roma e mancano solo due giorni all'importante gara di andata che si disputerà allo stadio San Siro.

La Gazzetta dello Sport in taglio basso introduce l'euroderby italiano proponendo una sfida a distanza tra Leao e Dybala: "E' coppa mia. Leao e Dybala visti da una giuria di 10". Alcuni tra i migliori ex numeri 10 della Serie A questa mattina si sono espressi sul portoghese e sull'argentino, in vista della sfida europea. Il Corriere dello Sport si concentra più lato Roma e titola in taglio laterale: "DDR, una Roma versione derby". Nel sottotitolo: "Niente turnover, ma rientra Spinazzola. Smalling e Abraham i due assi nella manica". E poi sul Milan: "Pioli si gioca tutto: la semifinale vale il futuro". Quindi c'è Tuttosport che parla dell'Inter: "E' di Frattesi l'urlo scudetto. Il Milan resta a -14, festa nel derby?". Il QS si concentra sulla partita che sarà per Alessandro Florenzi: "Milan-Roma, derby del cuore per Florenzi". Nel sottotitolo: "L'ex giallorosso ha affrontato (e battuto) solo una volta la squadra della sua città".