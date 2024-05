Tra Fonseca e Zirkzee: le prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola

Le giornate del Milan procedono scandite da due nomi Paulo Fonseca e Joshua Zirkzee. Il primo sembra essere il nome candidato per il posto di nuovo allenatore quando Stefano Pioli saluterà a fine stagione; il secondo pare essere il preferito per il posto che verrà lasciato libero da Olivier Giroud al centro dell'attacco. E anche questa mattina, sia il tecnico portoghese che il centravanti olandese del Bologna, si prendono la scena sulle prime pagine dei principali quotidiani sportivi pubblicati in edicola.

La Gazzetta dello Sport in taglio basso parla del nuovo allenatore del Milan e scrive così: "Ora Fonseca va in pressing: Milan mi vuoi?". Si parla anche di un intreccio con il Marsiglia, altro club che sta pensando all'allenatore portoghese come prossima guida tecnica. Sul Corriere dello Sport, invece, si parla di Joshua Zirkzee a livello generale sul mercato. Si legge, sempre in taglio basso: "Zirkzee, ora ci prova l'Arsenal". I Gunners starebbero pensando alla punta del Bologna: e con la Premier League in gioco, la corsa per le altre squadre potrebbe complicarsi non poco.