Tra infortuni e rendimento scarso, il QS: "Nuovo bivio, Pioli sotto esame"

Il Milan arriva a questa sosta con uno stato d'animo totalmente opposto rispetto all'ultima pausa di un mese fa: allora capolista, oggi piena di dubbi e con soli due punti conquistati nelle ultime quattro partite, con mezza squadra ai box per infortunio. Il QS allora titola così questa mattina: "Nuovo bivio. Infortuni e frenate, Pioli sotto esame".

Oggi il gruppo rossonero ricomincerà gli allenamenti, orfano degli infortunati, che saranno a Milanello a lavorare per recuperare, e di tutti i nazionali. Questi giorni con il gruppo ridotto saranno decisivi anche per analizzare a freddo il momento negativo rossonero e capire cosa non sta andando per il verso giusto. Interrogativi anche sulla preparazione atletica e sul problema degli infortuni.