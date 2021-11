Tra Porto e derby. CorSport: "Il Milan pensa alla staffetta Giroud-Ibra"

"Tra Porto e derby. Il Milan pensa alla staffetta Giroud-Ibrahimovic" scrive il Corriere dello Sport. Il club rossonero scenderà in campo stasera per affrontare il Porto. Olivier Giroud è pronto a giocare dal primo minuto: staffetta con Zlatan Ibrahimovic che dovrebbe poi giocare dal 1' minuto il derby di domenica. Ci sarà, stasera, Theo Hernandez (squalificato contro l'Inter). Potrebbe tornare dall'inizio Brahim Diaz. Giocherà dall’inizio Alessio Romagnoli accanto a Tomori, mentre a centrocampo spazio per la coppia Tonali-Bennacer.