Tra San Siro e San Donato, il punto della Gazzetta sugli stadi

La Gazzetta dello Sport questa mattina fa il punto sulla situazione stadi in casa Milan. Due impianti in ballo, il vecchio e il nuovo. Il titolo della rosea recita: "Nuovo stadio, caso referendum". E poi riporta su San Siro le parole di Beppe Sala, sindaco di Milano: "Senza club, vendere San Siro". Partendo dal nuovo progetto a San Donato, ieri c'è stato l'incontro del sindaco Squeri con 190 cittadini in Sala Consiliare e sono arrivate - come atteso - diverse proteste sull'impianto che il Milan vorrebbe costruire. I cittadini chiedono un referendum e Squeri risponde così: "La legge non prevede un referendum per una variante al Piano di Governo del Territorio, tra l’altro di un terreno e un progetto privato". Da capire se è possibile promuovere un referendum consultivo.

Intanto Beppe Sala al Corriere.it ha parlato ieri della situazione di San Siro, con Milan e Inter che sembrano orientate su altre strade: "E’ legittimo che le squadre cerchino la possibilità di fare un altro stadio ed è doveroso che io lo difenda, anche perché se vanno via che cosa faccio con San Siro? Dovrò trovare una soluzione e metterlo in vendita".