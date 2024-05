Tra Sesko e Buongiorno: le prime pagine sul Milan dei principali quotidiani

Tra l'allenatore del futuro e il centravanti del futuro, queste ultime settimane di stagione rossonera - povere di obiettivi sportivi all'altezza di un club come il Milan - si stanno dimostrando un piccolo incipit a quella che sarà l'estate del Diavolo. Molto probabile che nei prossimi mesi, anche se in maniera differente all'anno scorso, il Milan sarà grande protagonista sul mercato. Oggi nelle prime pagine dei principali quotidiani sportivi, si parla di due obiettivi: Benjamin Sesko, l'attaccante del Lipsia, e Alessandro Buongiorno, il difensore del Torino.

A parlare di Sesko ci pensa questa mattina la Gazzetta dello Sport che in primo piano scrive: "Sesko vede Milan. Incontro a Milano con i rossoneri". Nel sottotitolo si approfondisce la questione ma si parla anche della gara con il Cagliari di questa sera e in particolare delle scelte di formazione di Pioli: "Offerti al Lipsia 50 milioni per il centravanti sloveno. Alle 20.45 il Cagliari a San Siro. Pioli boccia Theo e Leao". Per le chiacchiere su Buongiorno, invece, ci pensa l'edizione di Tuttosport che titola: "Buongiorno, rilancio Milan. Per il centrale del Toro si tenta il sorpasso sull'Inter". Poi nel sottotitolo viene aggiunto: "I nerazzurri possono prenderlo solo in prestito con obbligo di riscatto, Cairo chiede 45 milioni. Stasera i rossoneri col Cagliari in un clima teso: Pioli mette fuori Leao, Theo, Tomori e Calabria".

E se il Corriere dello Sport non parla del Milan nella sua prima pagina, diversamente fa il QS che si concentra sulle scelte di Stefano Pioli per il Cagliari. Titola il quotidiano: "Pioli ribalta il Diavolo per ritrovare il vero spirito".