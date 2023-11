Tracollo Milan a Lecce. Le prime pagine dei quotidiani sportivi

Il Milan non ha perso a Lecce ieri pomeriggio ma è come se lo avesse fatto. Rimonta subita da 2-0 a 2-2 con il Var che ha graziato i rossoneri nel finale che sennò avrebbero addirittura perso la contesa. Queste le prime pagine dei principali quotidiani sportivi stamattina.

La Gazzetta dello Sport, in taglio laterale, scrive: "Milan, è vero allarme". Nel sottotitolo si legge un riassunto che preoccupa: "Leao si fa male, Giroud espulso. E spreca ancora". Il Corriere dello Sport si concentra sul finale di partita in cui i rossoneri hanno tirato un sospiro di sollievo: "Solo il Var salva il Milan: cancellato il 3-2 del Lecce". Tuttosport commenta similarmente: "Rimontato e graziato. Milan in tilt. Ira Lecce".