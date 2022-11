Tre punti pesanti per i rossoneri, il CorSera titola: “Il Napoli vince e va in fuga. Insegue il Milan”

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

“Il Napoli vince e va in fuga. Insegue il Milan”, titola così il Corriere della Sera nella prima pagina odierna in taglio basso. La squadra di Spalletti non conosce la parola “sconfitta” e vince anche in casa dell’Atalanta in rimonta. I rossoneri invece trovano tre punti importanti contro lo Spezia grazi alla rete decisiva di Olivier Giroud.