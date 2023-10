Turnover Milan, Gazzetta: "Rotazioni vincenti: solo il Real cambia come i rossoneri"

In merito al turnover che sta facendo Stefano Pioli al Milan, l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così: "Rotazioni vincenti: solo il Real cambia come i rossoneri". Tra le squadre che sono in vetta ai rispettivi campionati, il Diavolo, insieme al Real Madrid in Spagna, è la squadra che fa più turnover: ad oggi infatti sono già 19 i giocatori impiegati dal Milan per almeno 100 minuti.

Le altre sono più indietro: Arsenal e Tottenham, per esempio, sono in testa alla Premier con rispettivamente 18 e 15 giocatori impiegati, mentre il Bayer Leverkusen è primo in Bundesliga con 12 giocatori impiegati.